Екатеринбуржцы определились с достопримечательностью для изображения на памятной марке

В Екатеринбурге завершено голосование за архитектурный объект, который будет изображен на памятной марке, посвященной присвоению столице Урала почетного звания "Город трудовой доблести". О "победителе" конкурса, в котором приняло участие 1 тыс. 536 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Так, среди девяти объектов с огромным отрывом победил памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, набрав 61,5% голосов. Вторым по популярности оказался мемориал детям войны и труженикам тыла, собравший 16,5 % голосов. Тройку лидеров замыкает памятник "Седой Урал" с 8,7 % голосов.

Памятник маршалу Жукову получил 6,3% голосов, за памятник "С чего начинается Родина" проголосовало 2,4 %, за мемориал рабочим Верх-Исетского завода, погибшим на фронте и тем, кто ковал победу в тылу – 2,2 %, за памятник студентам, преподавателям и сотрудникам Уральского политехнического института, погибшим в боях – 1,4 %.

На последних местах оказались памятник разведчикам – мотоциклистам и памятник воинам-спортсменам, набравшие 0,7 % и 0,3 % голосов соответственно.

Напомним, что летом 2020 г. по решению президента России Владимира Путина Екатеринбург получил почетное звание РФ "Город трудовой доблести". Звания удостоились и другие города страны, чьи жители внесли неоценимый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.