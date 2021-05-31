В Челябинской области дочь судьи будут судить за покушение на мошенничество

В Южноуральске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы по обвинению в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемая знала о расследуемом уголовном деле по факту убийства. Она предложила родственнице обвиняемого за 500 тыс. руб. оказать содействие в решении вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела при его поступлении в Южноуральский городской суд с целью назначения менее строгого наказания. Деньги якобы должны были передать в качестве взятки судьям Челябинского областного суда.

Родственники отказались от такого предложения.

В настоящий момент женщина находится под домашним арестом.

По данным СМИ, обвиняемая является дочкой судьи.