Новосибирского инспектора ДПС, ранившего нарушителя при задержании, отправили под стражу

Суд отправил под стражу новосибирского инспектора ДПС, выстрелившего при задержании мужчине в голову. Накануне стало известно, что раненый скончался. В полиции настаивают на том, что выстрел был случайным.

После смерти пострадавшего уголовное дело в отношении 38-летнего инспектора было переквалифицировано – ранее он стал фигурантам по статье "превышение должностных полномочий".

Инцидент произошел вечером 28 мая. Инспектор преследовал автомобиль, нарушивший ПДД. Машину удалось остановить, гаишник пытался обезвредить водителя, на выручку которому пришел его 19-летний пассажир. Полицейский переключился на второго нарушителя, попутно достав пистолет.

В СКР сообщают, что полицейский превысил свои полномочия - он ударил 19-летнего юношу руками и ногами, а потом вынул из кобуры свой табельный пистолет, взведя его в боевое положение, направил его на мужчину и "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы" (цитата по сообщению Следственного комитета).

Между тем, у инспектора появились защитники не только в полиции. Так, журналистка RT Мария Бутина, выигравшая намедни праймериз "ЕР" в Кировской области, предложила не только снять с инспектора обвинения, но и наградить его. В своем Telegram-канале Бутина написала: "Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, ФЗ "О полиции" в ст.19 ч.2 однозначно говорит, что предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан. Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет".