"Прицельный огонь не вел": химмашевский стрелок заговорил в суде

Екатеринбургский 48-летний стрелок с Химмаша Сергей Болков заявил, что раскаивается в содеянном.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в суде мужчина, ранивший вчера вечером 9-летнюю девочку и росгвардейца, заявил, что полностью считает себя виноватым.

"Я очень виноват. Я не вел прицельный огонь. Девочку не видел. Хочу принести извинения ее близким", - сказал он.

Также он не выразил возражение в связи со своим возможным арестом. Но отметил, что у него может быть онкологическое заболевание. Также стало известно, у него есть 12- летний сын.

На вопрос судьи о причинах употребления алкоголя Болков ответил следующее: "Погода такая стоит и я пью".

Обновлено в 15.30 мск: суд отправил Сергея Болкова под стражу на два месяца.

Напомним, что вечером 30 мая 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу с балкона своей квартиры по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.