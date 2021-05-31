31 Мая 2021
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Политика
Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

В МИДе заявили о несовпадении повесток России и США в преддверии саммита

В МИД РФ заявили, что у России и США не совпадают повестки дня в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам заместителя главы министерства Сергея Рябкова, Москва готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона, встречной готовности наблюдается гораздо меньше, передает РИА Новости.

Рябков добавил, что Россия озвучит ряд "неприятных сигналов" для США в ближайшие дни.

Ранее Байден заявил, что он не позволит нарушать права человека и намерен дать это понять на встрече с Путиным. В ходе намеченного на 16 июня российско-американского саммита Байден обозначит, что США не будут стоять в стороне. Напомним, лидеры двух стран встретятся в Женеве.

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Теги: сергей рябков, сша, россия



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