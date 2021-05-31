"Уралкалий" и "Уралхим" - партнеры XXIV Петербургского международного экономического форума

Компания "Уралкалий" "Уралхим" станут партнерами XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который проходит в рамках съезда ЭКСПОФОРУМ в Санкт-Петербурге. Выставочный центр 2-5 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте компании "Уралкалий".

Компании подготовили общий выставочный стенд, где все участники и гости мероприятия смогут узнать о последних разработках и достижениях в отрасли минеральных удобрений. Также специалисты "Уралкалия" и "Уралхима" примут участие в нескольких панельных сессиях и дискуссиях в рамках ПМЭФ.

Также предполагается подписание ряда важных контрактов и меморандумов с партнерами и поставщиками обеих компаний. В частности, соглашения о сотрудничестве с РЖД, ООО «Атлант», ПАО «ТрансКонтейнер», ООО «Рустранском», Инновационным центром «Долина Менделеева», Фондом «Иннопрактика» и рядом регионов России.

В ПМЭФ примут участие Дмитрий Мазепин, генеральный директор Уралхим, заместитель председателя правления Уралкалия, Дмитрий Коняев, председатель правления Уралхим, и Виталий Лаук, генеральный директор Уралкалия.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) учрежден в 1997 году, а с 2006 года он проводится под патронатом Президента Российской Федерации, ежегодно принимающего в нем участие.