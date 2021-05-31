20 подразделений ВС РФ появятся в Западном военном округе для "противостояния НАТО" - Шойгу

Около двух десятков соединений и частей Вооруженных Сил РФ появится в Западном военном округе для "адекватного противостояния НАТО", заявил глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Министр отметил, что этого требуют действия Запада: "Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей".

Шойгу добавил, что эти подразделения будут получать современное оружие и военную технику.