31 Мая 2021
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Политика
Александр Лукашенко, купание в море (2021) | Фото: Пул Первого

Песков напомнил о личном пространстве на вопрос об отказе Путина купаться с Лукашенко

Решение Владимира Путина не купаться в Черном море вместе с Александром Лукашенко является частью личного пространства российского президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, он не собирается "в это личное пространство вторгаться". "Не безопасность, не здоровье - это, я не знаю и не могу вам это (объяснить), это личное пространство президента", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, 30 мая президент Белоруссии искупался в Черном море. Сделать это Лукашенко предложил президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи. Фотографии купающегося президента Белоруссии опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Вместе с Лукашенко Путин не купался, сообщил ранее журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко



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