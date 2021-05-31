Песков напомнил о личном пространстве на вопрос об отказе Путина купаться с Лукашенко

Решение Владимира Путина не купаться в Черном море вместе с Александром Лукашенко является частью личного пространства российского президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, он не собирается "в это личное пространство вторгаться". "Не безопасность, не здоровье - это, я не знаю и не могу вам это (объяснить), это личное пространство президента", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, 30 мая президент Белоруссии искупался в Черном море. Сделать это Лукашенко предложил президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи. Фотографии купающегося президента Белоруссии опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Вместе с Лукашенко Путин не купался, сообщил ранее журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.