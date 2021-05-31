Губернатор Югры предложила применять НДД на всю нефтяную отрасль России уже со следующего года

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила начать применять режим налога на дополнительный доход (НДД) на всю нефтяную отрасль России с 2022 года. Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей, вопрос обсуждался на совещании, посвященном вопросам налогового стимулирования нефтяной отрасли России.

Совещание прошло 29 мая в Сургуте. В числе участников – депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, член общественного совета ФНС, член экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов, заместитель министра энергетики Павел Сорокин, депутат Госдумы, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, а также представители крупных нефтегазовых компаний.

Выступая на совещании Наталья Комарова отметила, что Югра заинтересована на сбалансированности интересов государства, инвесторов по различным направлениям, включая освоение трудноизвлекаемых запасов, развитие сервисной и смежных отраслей; выполнение обязательств перед населением. При этом, по словам губернатора, изменения налогового законодательства, вступившие в силу с 1 января, наряду со сделкой ОПЕК+ оказывают негативное влияние на инвестиционную привлекательность нефтегазовых проектов.

"В то же время эффективность взвешенных налоговых решений уже привела к заданным результатам и в нашем регионе – в отношении Самотлорского месторождения: с 2018 года объем дополнительной добычи по Самотлору составил больше 12 миллионов тонн; дополнительных инвестиций более 100 млрд руб.", – добавила Наталья Комарова.

По итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы на базе комитета по бюджету и налогам Госдумы. Ее целью будет сбор предложений и подготовка дополнительных инициатив, которые будут рассмотрены осенью.

"Нефтегазовая отрасль – локомотив и драйвер нашей экономики, дает работу смежным областям, и, конечно, вопрос устойчивого развития отрасли крайне важный. Режим налогообложения влияет на экономические условия работы в отрасли. По мере ухудшения запасов, мы должны изменять экономические условия. Сегодняшний этап – настройка налоговой системы с учетом практик применения этого режима с тем, чтобы сделать рентабельными запасы. Совещание прошло в преддверии нового бюджетного цикла, и в рамках рабочей группы мы постараемся разработать предложения по настройке налоговой системы в части налогообложения нефтегазовой отрасли. Первое поручение по этому поводу было дано в апреле прошлого года", - прокомментировал итоги совещания депутат Госдумы Павел Завальный.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что участники совещания одинаково видят перспективу нефтяной отрасли и сходятся во мнении, что она в обозримом будущем останется одним из драйверов российской экономики.

"Решение о создании рабочей группы на базе комитета по бюджету и налогам позволит в короткие сроки сбить позиции и выйти с дополнительными инициативами. Сегодня были обсуждены трудности, с которыми сталкивается отрасль. К осени должны быть результаты работы группы. У меня нет сомнений, что мы придем к консенсусу и к общему пониманию, потому что большая работа уже проведена по инвентаризации по различным параметрам", - заявил он.