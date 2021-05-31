Песков призвал не искать виновных в сверхприбылях металлургов

В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов.

Правительство сейчас занимается этим вопросом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что вряд ли стоит искать виновных.

"Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает", -приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Белоусов обвинил металлургов том, что они "нахлобучили" государство в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей, эти деньги они должны будут вернуть в бюджет.

Он заверил, что на "свободном" российском рынке власти без труда могут отобрать у бизнеса все, что он заработал: "Государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать".

Глава отраслевого объединения "Русская сталь" и владелец НЛМК Владимир Лисин в ответ заявил, что планы новых изъятий игнорируют рост налоговых отчислений и инвестиций ведущих компаний сектора.