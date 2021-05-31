В Челябинске осудили пенсионера за покушение на убийство молодой жены

В Челябинске пенсионера приговорили к 6,5 годам в колонии строгого режима за покушение на убийство супруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

24 октября прошлого года 65-летний мужчина забрал свою 37-летнюю жену с работы и отвез в лес между улицами Дегтярева и 2-ая Павелецкая. Межу супругами произошел конфликт на почве развода и ревности. Женщина вышла из машины, подсудимый бросился за ней, угрожал убийством и ударил жену. Она упала на землю. После этого он ударил ее острым предметом в шею и начал проворачивать острие в образовавшейся ране.

Женщина притворилась мертвой. Тогда мужчина решил скрыть тело и оттащил его в кусты. После этого скрылся с места происшествия.

Потерпевшую обнаружили прохожие, которые вызвали скорую медицинскую помощь.