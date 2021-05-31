"Маяк": На месте снесенного ПРОМЭКТа вырастет ЖК-комплекс от ARCHINFORM

Корпорация "Маяк", ответственная за снос здания ПРОМЭКТа на Декабристов, 20 в Екатеринбурге, опубликовала фото проекта ЖК-комплекса, который разместится в центре города.

"Итак, встречайте! На Декабристов,20 появится наш новый проект - ЖК "АРХИТЕКТОН". Проект будущего ЖК учитывает не только все необходимые регламенты градостроительного законодательства, но и мнения экспертов в области архитектуры и истории города", - публикует пресс-служба корпорации на странице в Facebook.

За концепт жилого комплекса ответственен основатель архитектурного бюро АБ ARCHINFORM Тимур Абдуллаев. Здание будет состоять из трех секций: двух на 17 и одного на 11 этажей, а также иметь встроенные нежилые помещения и подземный паркинг. Срок сдачи запланирован на четвертый квартал 2023 г. В проекте задействованы застройщик ООО Специализированный застройщик "ДОМ" и генподрядчик – ООО "Средний Урал".

"Архитектура конструктивизма развивалась как эксперимент с функцией, формой и конструкцией зданий. Такие экспериментальные модели в 20-х годах прошлого века получили название "Архитектоны" и демонстрировали они новые функциональные и конструктивные возможности зданий. Эту идею мы положили в основу архитектурного решения нашего проекта. Таким образом замечательная история конструктивизма в Екатеринбурге, продолжилась и приобрела новое самобытное актуальное и функциональное решение", - цитирует корпорация Тимура Абдуллаева.

Напомним, ранее Накануне.RU выяснило, что вместо снесенного исторического конструктивистского здания должны были расположиться два многоквартирника и придомовая территория с подземным паркингом и детской площадкой.

Ранее в корпорации прокомментировали возможное ограничение этажности строительства на участке улиц Декабристов и Белинского в Екатеринбурге. До этого министр строительства Свердловской области Михаил Волков сообщил, что планы "Маяка" по возведению высотных домов на месте здания ПРОМЭКТа придется скорректировать из-за ограничений, которые действуют на данном участке. Причина в том, что недалеко расположена вышка РТРС, из-за чего здесь нельзя строить дома выше 60 метров.