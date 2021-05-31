Самая напряженная ситуация с питьевой водой в Крыму – в Алуште и Ялте

Несмотря на начало курортного сезона, в некоторых районах Крыма ситуация с водоснабжением остается сложной. Самое серьезное положение у Алушты и Ялты – там сохраняется режимная подача воды, сообщила зампред совета министров Республики Крым Светлана Маслова на совещании по водоснабжению региона в Совете Федерации.

По словам Масловой, на южном берегу Крыма (ЮБК) уже начался курортный сезон. При этом жалоб от отдыхающих на проблемы с водоснабжением не поступает. Социальные учреждения и курортные объекты были оснащены дополнительными емкостями.

Алуште приходится сложнее, чем Ялте, где удалось найти резервные источники водоснабжения, например, за счет переброски из Севастополя. В Алуште же таких источников нет. Маслова сообщила, что в перспективе может быть построено дополнительное водохранилище для этого города, но, понятно, что вопрос экстренно решить не удастся.

Что касается Ялты, то там по плану должна быть построена опреснительная установка, сейчас ведутся проектные работы. Чиновница отметила, что исследование с помощью специальных мобильных лабораторий показывает утечки в водоканале, которые, судя по всему, существовали годами.

Чуть проще дела обстоят в столице региона. За счет дополнительных скважин, переброски воды и пополнения водохранилищ удалось снять режимную подачу воды и даже вернуть симферопольцам горячую воду. В Сакском районе отказались от строительства опреснительной станции. Тем не менее, проблемы сохраняются. Для ликвидации самых крупных потерь на водопроводе требуется ремонт 14-ти участков сетей, все они находятся в центре города, доступ к ним сложен, а отключение приведет к проблемам у потребителей.

Напомним, федеральный план по решению проблем с водоснабжением в Крыму и Севастополе предусматривает выделение 48 млрд руб. из федерального бюджета. Выполнение всех пунктов плана позволит фактически удвоить объем подаваемой жителям регионов воды, дав дополнительные 310 тыс. кубометров.