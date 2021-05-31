31 Мая 2021
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Экономика
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

В АКРА предсказали рост ставок по ипотеке до уровня 2019 года

Средняя ставка по ипотеке в России к концу года вырастет максимум до 9-9,5% годовых, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

По словам эксперта, учитывается прогноз агентства по ключевой ставке и отмена программы льготной ипотеки в городах с большими объемами выдачи ипотечных займов.

По данным АКРА, до конца года ЦБ может увеличить ключевую ставку до 5,75–6%. Таким образом стоимость ипотечного кредита может вернуться к уровню допандемийного 2019 года.

Между тем, сообщалось, что правительство рассматривает возможность корректировки одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда" – ставки по среднероссийской коммерческой ипотеке. Ранее предполагалось, что к 2024 году ставка должна снизиться до 7,9%, но в минувшем году эта цель была превышена досрочно.

По данным газеты "Известия", на одном из совещаний у вице-премьера Марата Хуснуллина в апреле рассматривалось сокращение ставки до 6,9% с поддержанием этой цифры до 2030 года.

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Теги: ставки по ипотеке, акра, рост ставок по ипотеке



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