31 Мая 2021
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Общество Челябинская область
фестиваль Метрошка, футбол, (2021) | Фото: РМК

В Челябинске "Трактор" сыграет со сборной правительства и ЗСО в футбол

Игроки хоккейного клуба "Трактор" встретятся на футбольном поле со сборной правительства и Законодательного собрания Челябинской области в рамках церемонии открытия фестиваля детского дворового футбола "МЕТРОШКА-2021", сообщает пресс-служба РМК.

1 июня в 13:00 на Центральном стадионе Челябинска начнется торжественная часть – парад команд и шоу-программа. А в 13:20 на поле выйдут хоккеисты "Трактора" и сборная, состоящая из представителей Законодательного собрания и правительства области. Противники сыграют 2 тайма по 20 минут, затем проведут дружескую серию пенальти.

фестиваль Метрошка, футбол,(2021)|Фото: РМК

"Трактор" будут представлять Илья Карпухин, Сергей Телегин, Александр Тридчиков, Марсель Шохолов, Вячеслав Основин, Алексей Петров, Денис Телих, Георгий Гелашвили. Против них сыграют председатель избирательной комиссии области Сергей Обертас, заместитель председателя ЗСО Анатолий Ерёмин, депутат ЗСО Михаил Махов, создатель и президент фестиваля "МЕТРОШКА" Дмитрий Борщев и другие известные люди города.

После товарищеского матча начнутся групповые матчи челябинского турнира "МЕТРОШКА-2021". В этом году в фестивале примут участие 20 детских команд.

В этом году около 6 тысяч детей из 36 городов и 12 регионов России (Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тюменской и Ульяновской областей, Республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, а также Пермского края) получат возможность принять участие в большом детском празднике. Все города разделены на 6 дивизионов – "Волга", "Прикамье", "Аркаим", "Край озер", "Разрез" и "Зюраткуль". Победители дивизионов встретятся на Суперкубке в Челябинске в сентябре.

фестиваль Метрошка, футбол,(2021)|Фото: РМК

Абсолютные чемпионы фестиваля получают в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки. Традиционной останется и призовая поездка чемпионов в Санкт-Петербург – подарок от генерального партнера "Русской медной компании".

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Теги: Метрошка, футбол, Трактор, ЗСО, РМК,



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