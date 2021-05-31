Три депутата пермской гордумы могут лишиться мандатов: проиграли праймериз "ЕР"

Трое действующих депутата пермской гордумы не смогли одержать победу на предварительном голосовании "Единой России" в муниципальных группах и теперь рискуют остаться без мандатов. Информация об этом опубликована на официальном сайте праймериз, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в муниципальной группе "Кировская №1" депутат пермской гордумы Олег Афлатонов занял третье место, набрав всего 377 голосов. Первое место у другого действующего депутата - Олега Шлыкова. Он получил 1 011 голосов. Учитель школы №87 Наталья Агафонова получила 400 голосов и заняла второе место.

В группе "Дзержинская №2" действующий депутат гордумы Денис Ушаков занял лишь третью строчку, получив 243 голоса.

Первое место заняла действующий депутат гордумы Наталья Рослякова, набравшая 1 512 голоса. Также она заняла первое место по одномандатному округу №10, набрав 1 373 голоса (у второго места Тимофея Чистякова - всего 91 голос). Второе место в группе заняла заведующая женской консультацией ГКП №4 Инна Корекова, получившая 259 голосов.

В муниципальной группе "Орджоникидзевская №7" действующий депутат Александр Филиппов занял четвертое место, с результатом 451 голос. Первое место в предварительном голосовании заняла депутат гордумы Наталья Мельник с результатом в 2 838 голосов. На втором месте директор спортшколы "Темп" Александр Емельянов, набравший 911 голосов. Третье у председателя ТОС "Гайва - 3" Татьяны Балуевой - 884 голоса.

Предварительное голосование прошло в Пермском крае с 24 по 30 мая. Принять участие в голосовании мог любой житель края через портал "Госуслуги".