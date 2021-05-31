31 Мая 2021
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Общество Свердловская область
ремонт дорог, асфальтоукладчик (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

УрФУ закрывает движение транспорта по Мира до 5 июля

Движение транспорта по ул. Мира в районе дома №27 в Екатеринбурге будет перекрыто с 21 июня по 5 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Закрывает движение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ. На участке будут проводиться ремонтные работы тепловой сети в квартале улиц Первомайская - Студенческая - Библиотечная - Гагарина в Кировском районе.

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех екатеринбуржцев сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

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Теги: УрФУ, движение транспорта, улица Мира, перекрытие



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