УрФУ закрывает движение транспорта по Мира до 5 июля

Движение транспорта по ул. Мира в районе дома №27 в Екатеринбурге будет перекрыто с 21 июня по 5 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Закрывает движение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ. На участке будут проводиться ремонтные работы тепловой сети в квартале улиц Первомайская - Студенческая - Библиотечная - Гагарина в Кировском районе.

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех екатеринбуржцев сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.