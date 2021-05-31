С сайта Госдумы удалили видео, как Ашманов разносит цифровизацию образования

С сайта Госдумы удалили видео выступления специалиста в области искусственного интеллекта и соцсетей, члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Ашманова, который резко раскритиковал цифровизацию образования на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Видео доступно в Youtube.

Ашманов доходчиво объяснил, чем опасна цифровизация школы, и задал конкретный вопрос: почему родителей не приглашают к обсуждению? Но модератор и глава комитета Александр Хинштейн не нашел ничего лучше, как уклониться от предметного обсуждения и перейти на критику личности Ашманова.

"Депутат Александр Хинштейн прекрасно знает, что это подлая история и люди имеют право требовать как минимум общественные слушания. Но тяжела участь лоббиста! А дети - новая нефть. И он переходит на хамско-чиновничье: "У нас так не принято разговаривать". Александр! Вы же хотели цифровой открытости? А зачем вы от людей бегаете и трете комментарии под официальным видео, вырезав неприглядный его кусок?" - написала ведущая Александра Машкова-Благих.

По ее мнению, "цифровизаторы" больше всего боятся встретиться лицом к лицу с родителями.

На том же заседании министр цифрового развития РФ Максут Шадаев признал, что денег на школы и учителей нет, поэтому и внедряется цифровизация. При этом деньги на дорогостоящее оборудование для "цифровой школы" есть.