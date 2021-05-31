В Санкт-Петербурге появится новая туристическая зона

Территорию промзоны «Горская» у Финского залива ожидает масштабное преображение. Бывшую строительную площадку комплекса защитных сооружений сделают современным общественно-туристическим кластером. Здесь построят Институт, кадетский кампус, дамбу со смотровой башней и парк инноваций. Авторы проекта уверены, что новое пространство будет интересным местом для работы, учебы и отдыха. Проект покажут на ПМЭФ. Ожидается, что подпишут его также в рамках форума.

К общественному пространству «Горская» можно будет добраться на машине или на электричке до одноименной станции. Для расширения транспортной доступности здесь построят отдельную дорожку для велосипедов и самокатов. Авторы считают, что местоположение кластера особенно заинтересует школы и колледжи с морским уклоном - например, Нахимовское училище или клуб «Навигатор».

Территория нового пространства будет максимально зеленой. Так, парк инноваций соединят с известным лесопарком Лисий Нос. Рядом построят современную гостиницу, а у воды - Институт морских технологий и туризма. Здесь также возведут стоянку для яхт на 120 мест и ресторан.