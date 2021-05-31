"Хочешь мнение высказать - заплати миллион": предпринимательнице предложили платное выступление на ПМЭФ

Предпринимательница, основательница сети кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова, ставшая известной на всю страну после критических слов на встрече с Путиным в начале пандемии, рассказала о приглашении на Санкт-Петербургский экономический форум.

Татулова написала в Facebook, что некоторое время назад ей прислали официальное приглашение с предложением выступить на ПМЭФ. Несмотря на сложности со временем и деньгами, предпринимательница решила съездить в Петербург и выступить. Но позже выяснилось, что ей сначала надо оплатить участие – 960 тыс. руб.

"Вообще огонь идея, дарю администрации президента и правительству для "пополнения выпадающих из бюджета доходов" - звать предпринимателей поговорить с чиновниками за деньги. Так нам и надо. Хочешь мнение высказать - заплати миллион - помоги стране", - пишет Татулова с иронией.

Позже она добавила, что до сих пор видит свое фото в программе участников на сайте форума: "Очень прошу вас удалить его с сайта, или перечеркнуть с надписью "нищеброд" и фразой "этот спикер не согласился оплатить 900 тысяч рублей за выступление", - добавила предпринимательница.