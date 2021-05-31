"Хочешь мнение высказать - заплати миллион": предпринимательнице предложили платное выступление на ПМЭФ

31 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Анастасия Татулова, бизнесмен, создательница сети кафе Андерсон. (2020) | Фото: RT

"Хочешь мнение высказать - заплати миллион": предпринимательнице предложили платное выступление на ПМЭФ

Предпринимательница, основательница сети кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова, ставшая известной на всю страну после критических слов на встрече с Путиным в начале пандемии, рассказала о приглашении на Санкт-Петербургский экономический форум.

Татулова написала в Facebook, что некоторое время назад ей прислали официальное приглашение с предложением выступить на ПМЭФ. Несмотря на сложности со временем и деньгами, предпринимательница решила съездить в Петербург и выступить. Но позже выяснилось, что ей сначала надо оплатить участие – 960 тыс. руб.

"Вообще огонь идея, дарю администрации президента и правительству для "пополнения выпадающих из бюджета доходов" - звать предпринимателей поговорить с чиновниками за деньги. Так нам и надо. Хочешь мнение высказать - заплати миллион - помоги стране", - пишет Татулова с иронией.

Позже она добавила, что до сих пор видит свое фото в программе участников на сайте форума: "Очень прошу вас удалить его с сайта, или перечеркнуть с надписью "нищеброд" и фразой "этот спикер не согласился оплатить 900 тысяч рублей за выступление", - добавила предпринимательница.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: анастасия татулова, пмэф, выступление, бизнес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети