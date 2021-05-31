Химмашевский стрелок заявил о том, что помнит, как стрелял по людям

31 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Стрельба на Химмаше на ул. Бородина, 31 в Екатеринбурге. Задержание Сергея Болкова (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Химмашевский стрелок заявил о том, что помнит, как стрелял по людям

Бывший рядовой сотрудник полка ППС, в звании прапорщика, 48-летний житель Екатеринбурга, который накануне вечером по ул. Бородина открыл огонь по людям, сознался, что помнит о вчерашнем происшествии. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону, которая опубликовала фрагмент с допросом Александра Болкова.

На видео задержанный отвечает, что помнит, как брал в руки оружие и что стрелял с балкона. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии в Екатеринбурге.

"В спецоперации по задержанию и обезвреживанию подозреваемого принимало участие порядка 100 сотрудников МВД под руководством начальника УМВД по г. Екатеринбургу Игоря Озерова. Чтобы не подвергать людей возможному риску, из двух подъездов жилого дома, в котором происходили криминальные события, было эвакуировано 35 человек. Задержанным оказался бывший рядовой сотрудник полка ППС, в звании прапорщика. Из системы МВД его уволили 10 лет назад, в 2011 г.", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в двухкомнатной квартире стрелка сыщики обнаружили охотничий карабин "Вепрь", 1965 г. выпуска, калибра 7,62 мм, а также большое количество гильз и неиспользованных боеприпасов и пустые бутылки из-под алкоголя.

"Задержанный примерно неделю назад пристрастился к спиртному, в результате чего от него к родственникам ушла его спутница жизни. Таким образом, длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям. В результате беспорядочной стрельбы в общественном месте были повреждены, как минимум, семь легковых автомобилей. У них повреждены стекла, колеса и кузов. Проведенное полицией исследование определило, что в крови у стрелка находилась большая доза алкоголя, порядка 1,15-1,17 промилле. До судебного решения об избрании меры пресечения "уральский Рэмбо" помещен в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу", - отметил полковник Горелых.

Вопрос о мере пресечения для екатеринбуржца, который устроил стрельбу по людям на Химмаше вечером накануне, рассмотрит Чкаловский районный суд Свердловской области. Заседание состоится уже сегодня.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: химмаш, стрелок, видео



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.05.2021 10:15 Мск Девочку, раненую химмашевским стрелком, ввели в искусственную кому
Ранее 31.05.2021 08:41 Мск Чкаловский районный суд примет решение об аресте химмашевского стрелка
Ранее 31.05.2021 07:42 Мск Девочку, раненую химмашевским стрелком, прооперировали. Состояние тяжелое
Ранее 31.05.2021 01:16 Мск Появились кадры задержания екатеринбургского стрелка
Ранее 31.05.2021 00:01 Мск Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу
Ранее 30.05.2021 22:03 Мск Состояние девочки, раненной химмашевским стрелком, ухудшилось
Ранее 30.05.2021 21:25 Мск Очевидцы: химмашевский стрелок якобы раньше возглавлял одно из подразделений Росгвардии
Ранее 30.05.2021 21:10 Мск Официально: СКР возбудил уголовное дело в отношении химмашевского стрелка
Ранее 30.05.2021 20:55 Мск В Екатеринбурге жители дома на Химмаше требуют снять оцепление после завершения штурма
Ранее 30.05.2021 20:37 Мск В Екатеринбурге задержали химмашевского стрелка
Ранее 30.05.2021 20:11 Мск Силовики приступили к штурму дома, где заперся стрелок с Химмаша
Ранее 30.05.2021 19:48 Мск Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в Екатеринбурге
Ранее 30.05.2021 19:12 Мск Опубликовано видео стрельбы в Екатеринбурге: стрелок заперся в одной из квартир
Ранее 30.05.2021 19:05 Мск В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим: ранен ребенок и сотрудник Росгвардии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети