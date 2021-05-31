Химмашевский стрелок заявил о том, что помнит, как стрелял по людям

Бывший рядовой сотрудник полка ППС, в звании прапорщика, 48-летний житель Екатеринбурга, который накануне вечером по ул. Бородина открыл огонь по людям, сознался, что помнит о вчерашнем происшествии. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону, которая опубликовала фрагмент с допросом Александра Болкова.

На видео задержанный отвечает, что помнит, как брал в руки оружие и что стрелял с балкона. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии в Екатеринбурге.

"В спецоперации по задержанию и обезвреживанию подозреваемого принимало участие порядка 100 сотрудников МВД под руководством начальника УМВД по г. Екатеринбургу Игоря Озерова. Чтобы не подвергать людей возможному риску, из двух подъездов жилого дома, в котором происходили криминальные события, было эвакуировано 35 человек. Задержанным оказался бывший рядовой сотрудник полка ППС, в звании прапорщика. Из системы МВД его уволили 10 лет назад, в 2011 г.", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в двухкомнатной квартире стрелка сыщики обнаружили охотничий карабин "Вепрь", 1965 г. выпуска, калибра 7,62 мм, а также большое количество гильз и неиспользованных боеприпасов и пустые бутылки из-под алкоголя.

"Задержанный примерно неделю назад пристрастился к спиртному, в результате чего от него к родственникам ушла его спутница жизни. Таким образом, длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям. В результате беспорядочной стрельбы в общественном месте были повреждены, как минимум, семь легковых автомобилей. У них повреждены стекла, колеса и кузов. Проведенное полицией исследование определило, что в крови у стрелка находилась большая доза алкоголя, порядка 1,15-1,17 промилле. До судебного решения об избрании меры пресечения "уральский Рэмбо" помещен в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу", - отметил полковник Горелых.

Вопрос о мере пресечения для екатеринбуржца, который устроил стрельбу по людям на Химмаше вечером накануне, рассмотрит Чкаловский районный суд Свердловской области. Заседание состоится уже сегодня.