31 Мая 2021
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Происшествия За рубежом
Самолет Ryanair (2021) | Фото: Darius Mataitis / imago-images.de / Global Look Press

Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина в Краков, 30 мая совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает Bild.

Пассажиры рейса были эвакуированы, взрывчатых веществ на борту не обнаружили.

Борт прибыл в аэропорт Берлин-Бранденбург вечером в воскресенье. На взлетной полосе его продержали до раннего утра понедельника.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) объявила о начале расследования ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске. Евросоюз намерен ввести новые санкции против Минска из-за инцидента.

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Теги: Ryanair, Берлин, бомба



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