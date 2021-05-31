Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина в Краков, 30 мая совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает Bild.

Пассажиры рейса были эвакуированы, взрывчатых веществ на борту не обнаружили.

Борт прибыл в аэропорт Берлин-Бранденбург вечером в воскресенье. На взлетной полосе его продержали до раннего утра понедельника.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) объявила о начале расследования ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске. Евросоюз намерен ввести новые санкции против Минска из-за инцидента.