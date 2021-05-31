На Украине чуть ослабят насильственную украинизацию?

Бывший главный украинский "декоммунизатор" депутат Рады Владимир Вятрович заявил, что власти готовят ревизию закона о принудительной украинизации. Так он прокомментировал два внесенных в Раду законопроекта, которые откладывают вступление в действие некоторых принуждений на время после карантина.

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Он отметил, что власти могут отменить требование к всеукраинским газетам и журналам иметь украиноязычную версию, что, по его мнению, просто "зрада". Также он заявил о том, что переписывают закон о СМИ. И во всем этом виноваты "пророссийские олигархи" и лично президент Владимир Зеленский, который "много лет занимался русификацией украинского телеэфира", уверен Вятрович.

Он обещает сделать все, чтобы эти законы не прошли. Недавно Вятрович обозвал всех, кто отмечал День космонавтики, "сиротами империи".