31 Мая 2021
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

В 70% школьных программ по истории выявлены "серьезные проблемы" – Минпросвещения

Министерство просвещения России проверило школьные программы по истории и пришло к неутешительным результатам.
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Напомним, в апреле этого года Владимир Путин в послании Федеральному собранию раскритиковал учебник истории, который, видимо, попался ему на глаза. Сразу после этого Минпросвещения начало проверку всех учебников истории, но на этом не остановилось и проверило еще и преподавание этого предмета.

В итоге на I Всероссийской конференции руководителей муниципальных органов управления образованием в Москве глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгений Семченко сообщил о результатах проверок: было проанализировано более 2500 рабочих программ по предмету "история" для старших классов. Отдельно проверили рабочие предметные программы в школах с низкими образовательными результатами.

"По итогам проверки в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие решения", - сообщил Семченко. Чиновник отметил, что основная проблема – в предметной и методической подготовке учителей.

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Теги: минпросвещения, история, учебники, проверка



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Ранее 09.05.2021 15:24 Мск "Антисоветская мешанина". Минпросвещения ведет проверку школьных программ по истории

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