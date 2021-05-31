В 70% школьных программ по истории выявлены "серьезные проблемы" – Минпросвещения

Министерство просвещения России проверило школьные программы по истории и пришло к неутешительным результатам.

Напомним, в апреле этого года Владимир Путин в послании Федеральному собранию раскритиковал учебник истории, который, видимо, попался ему на глаза. Сразу после этого Минпросвещения начало проверку всех учебников истории, но на этом не остановилось и проверило еще и преподавание этого предмета.

В итоге на I Всероссийской конференции руководителей муниципальных органов управления образованием в Москве глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгений Семченко сообщил о результатах проверок: было проанализировано более 2500 рабочих программ по предмету "история" для старших классов. Отдельно проверили рабочие предметные программы в школах с низкими образовательными результатами.

"По итогам проверки в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие решения", - сообщил Семченко. Чиновник отметил, что основная проблема – в предметной и методической подготовке учителей.