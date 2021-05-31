Тюменское IT-решение для анализа загрязнения водных объектов вошло в список лучших цифровых практик регионов

ИТ-решение Тюменской области "Анализ содержания загрязняющих веществ в водных объектах" было включено в состав практик платформы "Смартека", на которой собраны лучшие цифровые решения регионов. Данная платформа ориентируется на улучшение условий жизни в регионах России, объединяет лидеров изменений и собирает эффективные практики на одной платформе.

Региональное цифровое решение, направленное на повышение эффективности мониторинга, сокращает временные затраты на подготовку специалистами аналитической информации и справочных материалов для информирования граждан о качестве воды в водных объектах региона, позволяет проводить анализ динамики загрязнения воды рек ежемесячно в течение года, выявлять конкретные вещества, превышение которых фиксируется на регулярной основе, а также выявлять предполагаемые места несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в водоемы.

Напомним, что ранее решение "Анализ содержания загрязняющих веществ в водных объектах" вошло в число призеров III этапа конкурса World AI&Data Challenge 2020. Над решением работала команда, в составе которой департамент недропользовании и экологии, департамент информатизации Тюменской области, Центр информационных технологий Тюменской области, а также разработчик решения Шаймухаметов Ринат (Япония).