31 Мая 2021
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Наука и техника Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Тюменское IT-решение для анализа загрязнения водных объектов вошло в список лучших цифровых практик регионов

ИТ-решение Тюменской области "Анализ содержания загрязняющих веществ в водных объектах" было включено в состав практик платформы "Смартека", на которой собраны лучшие цифровые решения регионов. Данная платформа ориентируется на улучшение условий жизни в регионах России, объединяет лидеров изменений и собирает эффективные практики на одной платформе.

Региональное цифровое решение, направленное на повышение эффективности мониторинга, сокращает временные затраты на подготовку специалистами аналитической информации и справочных материалов для информирования граждан о качестве воды в водных объектах региона, позволяет проводить анализ динамики загрязнения воды рек ежемесячно в течение года, выявлять конкретные вещества, превышение которых фиксируется на регулярной основе, а также выявлять предполагаемые места несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в водоемы.

Напомним, что ранее решение "Анализ содержания загрязняющих веществ в водных объектах" вошло в число призеров III этапа конкурса World AI&Data Challenge 2020. Над решением работала команда, в составе которой департамент недропользовании и экологии, департамент информатизации Тюменской области, Центр информационных технологий Тюменской области, а также разработчик решения Шаймухаметов Ринат (Япония).

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Теги: цифровые решения, анализ загрязнения



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