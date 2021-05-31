31 Мая 2021
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Общество В России
Роспотребнадзор (2017) | Фото: tourweek.ru

"Во власть пробрались люди с желанием "нагибать" окружающих под видом заботы об их здоровье" - врач

Приказы о срочной массовой вакцинации и штрафы за ее неисполнение отдают люди, у которых не все в порядке с психикой. Так считает доктор медицинских наук профессор Владислав Шафалинов, который прокомментировал такое решение в Якутии.
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По его мнению, власти прощупывают почву на предмет сопротивления людей.

"Во власть в России, и в том числе в Роспотребнадзор, пробрались люди с наклонностями к садизму и постоянным желанием "нагибать" окружающих под видом заботы об их здоровье. У меня ощущение, что люди решают какие-то свои психологические, личностные, может быть, из детства идущие проблемы. Они получают огромное удовольствие от насаждения штрафов, от всякого рода принуждения людей к чему-либо", - цитирует его Общественная служба новостей.

Он отмечает, что принуждение людей вакцинироваться противоречит основным принципам медицины и просто правам человека. Во-первых, не всем можно колоть себе вакцины, в том числе и тем, кто об этом даже может не знать. А во-вторых, человек имеет право просто отказаться от медицинского вмешательства. После Второй мировой войны об этом был принят Нюрнбергский кодекс.

Шафалинов считает, что Роспотребнадзор нужно ликвидировать и разделить его полномочия между Минздравом и Санитарно-эпидемиологической службой.

Ранее академик Александр Редько заявил, что Роспотребнадзор большей ориентируется на директивы ВОЗ, чем на указания российского руководства. Изначально он подчинялся Минздраву, но в 2006 году был выведен из-под эгиды Минздрава.

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Теги: вакцинация



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