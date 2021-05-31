На Сибирском тракте в Екатеринбурге загорелся автобус

Сегодня в Екатеринбурге на ул.Сибирский тракт, 15 загорелся маршрутный автобус 021. Информацию о возгорании Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел у остановки "ДК им. Гагарина". Сообщение о пожаре на площади 15 квадратных метров поступило на пульт диспетчерской в 11:39. До прибытия пожарных подразделений из автобуса эвакуировались 12 человек, еще 10 человек эвакуировались из рядом стоящего киоска.

"Пострадавших нет. В течение восьми минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. На месте пожара работают шесть человек личного состава, две единицы пожарно-спасательной техники", - сообщили в ГУ МЧС.