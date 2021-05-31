31 Мая 2021
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Общество
петропавловск-камчатский (2009) | Фото: www.mountain.ru

Абоненты на Камчатке остались без интернета и частично без телефонной связи

На Камчатке жители остались без интернета и частично без телефонной связи из-за аварии у компании "Ростелеком".

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь макрорегионального филиала "Дальний Восток" (структурное подразделение "Ростелекома") Дина Бабаева, был зафиксирован аварийный сигнал по маршруту Усть-Большерецк - Дальний.

Специалисты уже ведут восстановительные работы. Причиной аварии стал обрыв кабеля при проведении земляных работ.

Сообщается, что нет сотовой связи у провайдеров "Билайн", "Мегафон", Tele2, также отсутствует мобильный интернет, кабельное ТВ.

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Теги: камчатка, ростелеком, интернет, авария



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