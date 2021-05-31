31 Мая 2021
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Происшествия Челябинская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области в ДТП с большегрузом погибли два жителя ХМАО

В Челябинской области большегруз столкнулся с иномаркой. В результате ДТП два человека погибли, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по региону.

Авария произошла 30 мая на 43 км автодороги Челябинск-Новосибирск в Красноармейском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Скания c полуприцепом при разрыве левого переднего колеса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КИА Рио.

В результате ДТП в легковом автомобиле погибли водитель и женщина. Известно, что погибшие жители Ханты-Мансийского автономного округа.

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Теги: ДТП, большегруз, авария,



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