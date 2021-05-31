31 Мая 2021
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ребенок, младенец, фонд святой екатерины, благотворительность, детство, малыш (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Россиянам на содержание ребенка нужно в среднем 45 тысяч

Россиянам на достойное содержание одного ребенка в среднем нужно около 45 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка "Открытие", на которые ссылается РИА Новости.
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В опросе участвовали тысяча человек от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек. Треть опрошенных назвали сумму от 15 до 30 тысяч, еще треть - от 30 до 50 тысяч. 20% нужно от 50 до 100 тысяч, а 8% - более 100 тысяч. Только 6% хватит суммы до 15 тысяч. Если рассчитать по средним значениям названных сумм с учетом их долей в общей структуре опрошенных, то получится 45 тысяч рублей.

По тому же опросу, россияне ссылаются на нехватку денег как на главную причину нежелания иметь детей. Об этом упомянули 23% женщин и 27% мужчин. Каждый шестой назвал дефицит жилплощади. Эти причины традиционно лидируют среди главных. Но поразительно, что с улучшением материального положения и жилищных условий желаемое число детей ничуть не увеличивается и даже уменьшается. То есть деньги и дополнительная жилплощадь на детей нужны, пока их нет. Когда это все появляется, дети уже не нужны.

Согласно опросу, только 5% женщин и 4% мужчин имеют троих и более детей. Почти 40% имеют одного, около 30% - двоих. Почти треть бездетны. При этом 37% женщин и 29% мужчин не хотят больше иметь детей ни при каких условиях. Налицо все условия для быстрого вымирания России. Росстат еще в 2017 году зафиксировал существенную деградацию репродуктивных установок по сравнению с 2012 годом.

Отметим, что в позднем СССР доля бездетных в России была очень низкой - около 6-7%, - а подавляющее большинство имели двоих детей. Поэтому даже при небольшой доли многодетных рождаемость была почти на уровне воспроизводства населения.

инфографика, среднее желаемое число детей у россиян в зависимости от оценки жилищных условий, 2017(2019)|Фото: Накануне.RU

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Теги: ребенок, содержание



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