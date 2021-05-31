Формат ЕГЭ в следующем году будет зависеть от эпидемической ситуации - Кравцов

Упрощенный формат сдачи ЕГЭ (обязательный в "обычном" наборе только для тех, кто поступает в вузы) может быть распространен на следующий учебный год в случае неблагоприятной эпидемической ситуации, сообщил на пресс-конференции глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Он напомнил, что сегодня начался основной период сдачи ЕГЭ. В этом году, как и в прошлом, правила сдачи экзаменов сильно упрощены. По словам министра, это сделано для того, чтобы снизить количество сдающих экзамены и не рисковать здоровьем школьников и учителей в условиях эпидемии.

Кравцов отметил, что последние звонки "прошли в очном формате там, где ситуация это позволила". "Надеемся, выпускные вечера тоже пройдут в очном формате", - заключил министр.