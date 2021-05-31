31 Мая 2021
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Улица Фармана Салманова, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске на улице Фармана Салманова построят дорогу

В Нижневартовске готовятся к началу строительства дороги на улице Фармана Салманова. Завершить работу, которая ведётся в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", планируют в 2024 г., сообщили Накануне.RU в мэрии.

Сейчас подрядчики на месте будущей дороги устанавливают ограждения, паспорт объекта. Сегодня сотрудники предприятия начнут активную фазу работ – выемку торфа, подготовку участка к прокладке инженерных коммуникаций и другое.

"Дорога на улице Салманова – долгожданна. В этом районе продолжается активное строительство многоквартирных домов, и для создания комфортных условий нужна современная проезжая часть. Также в этом году начнем строить дорогу на улице Севернойна участке от Интернациональной до Салманова. Общая протяженность двух участков дорог составит порядка 2,5 км. На их возведение в общей сложности выделено 841 млн руб. В комплексе город в рамках нацпроекта получит дороги, которые позволят разгрузить заезд в Нижневартовск с восточной стороны", - сказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Добавим, что улица Салманова появилась ещё в 2015 г. Сейчас на ней уже построено четыре многоквартирных дома, в которых живут несколько тысяч вартовчан. Строящаяся дорога (которая будет включать в себя четыре полосы для движения автотранспорта, тротуары, освещение, парковочные места, автобусные остановки) даст импульс к развитию этой территории.

Улица Фармана Салманова, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Теги: Улица Фармана Салманова, дорога



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