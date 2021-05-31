31 Мая 2021
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Общество Свердловская область
взятка, рубли, конверт, деньги (2014) | Фото:

Бывший судебный пристав Екатеринбурга выплатит государству почти 900 тысяч, которые принял в качестве взятки

Бывший начальник отдела – старший судебный пристав Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области Николай Поздняков, который в августе прошлого года был осужден на пять лет по чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ, выплатит государству 895 тыс. руб., которые ранее получил в качестве взятки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения федерального законодательства при возмещении ущерба, причиненного вышеупомянутым преступлением. Так, в период с апреля 2017 по октябрь 2018 гг. Поздняков, действуя из корыстных побуждений, получил от руководителя организаций через посредника взятку на общую сумму 895 тыс. руб. за совершение незаконных действий (бездействие). Согласно материалам дела, на данных юридических лиц возлагалась обязанность по освобождению земельных участков путем выноса автомоечного комплекса, нестационарного объекта, а также демонтажа и утилизации павильонов "Овощи-фрукты". За взятку Поздняков не должен был исполнять требования, содержащиеся в исполнительных листах, а также отказаться от принятия мер к принудительному исполнению решений суда.

Иск об взыскании с заключенного денежных средств в доход государства подала прокуратура. Чкаловский районный суд Екатеринбурга данные требования удовлетворил. Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.

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Теги: Поздняков, взятка, государство



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