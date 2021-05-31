31 Мая 2021
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Происшествия В России
пистолет, оружие (2016) | Фото: ГУ МВД России по СО

ФСБ пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников

ФСБ России выявила в 25 регионах страны почти 100 подпольных оружейников. Изъято 385 единиц оружия, прекращена деятельность 29 подпольных мастерских.

По данным ведомства, 96 человек занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия с целью продажи, пишет Regnum.

Среди изъятого - огнестрельное оружие отечественного и иностранного производства: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, револьверы, карабины, винтовки и ружья, а также патроны и взрывчатка.

В апреле сотрудники ФСБ провели обыски в нелегальных оружейных мастерских в 19 регионах России, были задержаны 43 подпольных оружейника. Прекращена деятельность 28 незаконных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Из незаконного оборота изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, а также еще 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

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Теги: подпольные оружейники, фсб, оружие



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