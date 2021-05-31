Стали известны победители праймериз "ЕР" для выдвижения в свердловское заксобрание

Электронное голосование выявило лидеров предварительного голосования партии "Единая Россия". Репетицию избирательной гонки для выдвижения в областной парламент прошли, в основном, действующие депутаты различного уровня. Согласно итогам, опубликованным на официальном сайте праймериз, побед добились:

- в Октябрьской группе - депутат Евгений Зяблицев;

- в Чкаловской - областной парламентарий Валерий Савельев;

- в Орджоникидзевской пальма первенства у спикера Екатеринбургской гордумы Игоря Володина;

- в Ирбитской группе первым стал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий;

- в Красноуфимской группе лидером стал областной министр образования Юрий Биктуганов;

- в Белоярской группе победителем стал Вячеслав Вегнер;

- в Богдановичской группе ЗакСО триумфатором ожидаемо стала Людмила Бабушкина;

- в Ленинской группе беспрекословным лидером стал экономический вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко;

- в Нижнем Тагиле в группах победили депутаты: Вячеслав Погудин, Владимир Радаев и Владимир Рощупкин;

- в Сысертской группе без интриги победил местный мэр Дмитрий Нисковских;

- в Серове на вершине - Владимир Анисимов.

Ранее наше агентство писало о свердловских победителях праймериз партии власти в Госдуму.