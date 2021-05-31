Стали известны победители праймериз "ЕР" для выдвижения в свердловское заксобрание
Электронное голосование выявило лидеров предварительного голосования партии "Единая Россия". Репетицию избирательной гонки для выдвижения в областной парламент прошли, в основном, действующие депутаты различного уровня. Согласно итогам, опубликованным на официальном сайте праймериз, побед добились:
- в Октябрьской группе - депутат Евгений Зяблицев;
- в Чкаловской - областной парламентарий Валерий Савельев;
- в Орджоникидзевской пальма первенства у спикера Екатеринбургской гордумы Игоря Володина;
- в Ирбитской группе первым стал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий;
- в Красноуфимской группе лидером стал областной министр образования Юрий Биктуганов;
- в Белоярской группе победителем стал Вячеслав Вегнер;
- в Богдановичской группе ЗакСО триумфатором ожидаемо стала Людмила Бабушкина;
- в Ленинской группе беспрекословным лидером стал экономический вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко;
- в Нижнем Тагиле в группах победили депутаты: Вячеслав Погудин, Владимир Радаев и Владимир Рощупкин;
- в Сысертской группе без интриги победил местный мэр Дмитрий Нисковских;
- в Серове на вершине - Владимир Анисимов.
Ранее наше агентство писало о свердловских победителях праймериз партии власти в Госдуму.