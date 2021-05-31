Новый учебный год начнется в очном формате - Минпросвещения

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год начнется "в очном, традиционном формате". "Перехода на дистанционное обучение не случилось и не случится", - сообщил министр на пресс-конференции.

Он считает, что в завершающемся учебном году "система в целом действовала в очном формате". "Одномоментно в стране было закрыто по 10-12 школ", - заявил Кравцов.

Министр подвел и некоторые другие итоги учебного года. Так, по его словам, сейчас бесплатным горячим питанием охвачено 100% учащихся младших классов, в рамках программы предоставления такого питания было модернизировано более 5 тыс. школьных столовых и 10 тыс. школьных пищеблоков.

Более 17 тыс. школ апробировали воспитательную программу. "Со следующего года все школы будут работать по единой программе воспитания. Никакой дополнительной нагрузки на учителей в связи с этим не будет", - заявил Кравцов.

Отдельно Кравцов сообщил о работе по пересмотру школьной программы по истории. Ранее учебники по этому предмету раскритиковал Владимир Путин, после чего Минпросвещения устроило "охоту" на "неправильные учебники" и даже их выявило. "Мы разрабатываем единые программы по истории, со следующего учебного года они будут рекомендованы. В них будут отражены все основные моменты, в том числе по истории Великой Отечественной войны", - заявил министр.