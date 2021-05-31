В Тюменской области правительственная комиссия обсудила безопасность детей в каникулы

Меры по обеспечению безопасности детей во время летних каникул обсудили на заседании Тюменской областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи.

Сотрудники профильных ведомств и департаментов отчитались о подготовительной работе и оценили возможные риски. Особое внимание уделили перевозке организованных групп детей на экскурсии, соревнования, к местам отдыха. Здесь приоритет остался прежним: с 2018 года предпочтение отдается железнодорожному транспорту. Если такой возможности нет, автобусы, на которых перевозят школьников, проходят тщательную проверку, заранее выбирают маршрут, выделяют машину сопровождения ГИБДД.

"Часть перевозок осуществляется с использованием фрахта, заключаются договоры, в которых отражаются все требования, это все четко контролируется ответственным лицом от учреждения. Заранее мы проверяем лицензии, опыт работы подрядчиков, были ли у водителя аварии. ГИБДД отслеживает ситуацию, поскольку мы заранее подаем им все данные и график движения", — уточнил заместитель директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Николай Загул.

Детей перевозят на автобусах только в светлое время суток и при хорошей погоде. Что касается организованной доставки ребят внутри муниципальных образований Тюменской области, то используют школьные автобусы, их сейчас 581, все они лицензированы, в них установлены тахографы, система ГЛОНАСС, рассказала заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

"В Тюменской области ужесточена система инструктажей и взаимодействия в перевозке детей транспортом. Это касается и подвоза детей к школам. Ежедневно в школы доставляют около 22 тысяч детей. Независимо от того, куда везут детей — на занятия или мероприятия, которые разрешены официально, — все требования, безусловно, выполняются", — подчеркнула она.

Врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер внес предложение более досконально изучить вопрос подвоза детей к школам в муниципальных образованиях региона, а также обследовать дороги, по которым ребята добираются до учебных заведений. "Нужно проанализировать, есть ли опасные участки, и исключить их. Мы со своей стороны подготовили предложения", — сказал он.

Ослаблять контроль за детской безопасностью нельзя, подчеркнул заместить губернатора Тюменской области Сергей Шустов. Он рекомендовал руководителям подразделений департамента образования провести внеплановые проверки на местах и лично оценить, как организована посадка и высадка детей.

По окончании учебного года в Тюменской области начнут работать летние пришкольные лагеря. Предполагается, что данным видом отдыха будет охвачено более 60 тысяч детей. В связи с режимом повышенной готовности экскурсионная программа будет минимизирована, большая часть мероприятий пройдет на территории общеобразовательных учреждений. В связи с этим в области провели серию профилактических мероприятий с педагогами, родителями и школьниками.

В рамках контрольных мероприятий запланированы проверки пришкольных лагерей и выезды в муниципалитеты.

Сергей Шустов предложил обратить особое внимание на ограждение школ — каждый вход и выход с территории учебных заведений должен быть под контролем охраны.

Следующий вопрос касался дорожной обстановки в Тюмени. С начала года отмечен рост числа ДТП на 24%. Каждую аварию, в которой погибли люди, специалисты тщательно проанализировали.

"Хочу обратить особое внимание, что причинами ДТП послужили нарушения правил движения: выезд на встречную полосу, нарушения правил перехода пешеходных переходов. Все ДТП с погибшими совершены в разных местах. Вместе с ГИБДД сформирован перечень опасных участков дорог, разработан план первоочередных мероприятий", — доложил заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

В частности, на некоторых улицах ввели запрет на левый поворот, создали дополнительные неровности, установили перила, обустроили островки безопасности, установили светофоры. Активная работа ведется совместно с ГИБДД.

"Администрация Тюмени и управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области должны составить план: что нужно сделать, чтобы повысить безопасность пешеходов на городских улицах. Нужно в нескольких направлениях подготовить предложения. Посмотрите, какие участки дорог необходимо дооборудовать, чтобы повысить безопасность пешеходов. Необходимо усилить профилактическую работу с привлечением СМИ", — сказал Сергей Шустов.

Еще одно предложение прозвучало от зампредседателя Тюменской областной думы Галины Резяповой. Она от имени северян попросила усилить контроль на северном направлении. "Это парадокс: дорога стала лучше, а количество аварий не уменьшилось, в летний период еще и увеличивается", — резюмировала она.

Данное предложение было поддержано членами областной комиссии. Службам ГИБДД рекомендовано обратить особое внимание на дороги в Уватской зоне и усилить профилактические мероприятия.