В реке Тобол нашли тело утонувшего мальчика

В реке Тобол недалеко от Ялуторовска накануне вечером обнаружили тело 12-летнего мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, 29 мая в правоохранительные органы поступила информация, что ребенок утонул во время купания.

Следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшей трагедии. Уже назначена судмедэкспертиза, проводятся опросы очевидцев и родственников утонувшего ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.