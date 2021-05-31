Белоусов обвинил металлургов в "нахлобучивании" государства на 100 млрд рублей

Металлурги должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

"Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей", - заявил он в интервью РБК.

По словам Белоусова, пока нет решений о механизме изъятий. Но он заверил, что на "свободном" российском рынке власти без труда могут отобрать у бизнеса все, что он заработал: "Государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать". Белоусов склоняется к тому, чтобы поднять НДПИ.

Напомним, в 2018 году появился "план Белоусова", согласно которому финансирование майского указа предлагалось найти за счет изъятия сверходоходов ряда крупных российских компаний. Речь шла о порядка 500 млрд руб.

В составленный им список вошли 14 компаний. Основная часть приходится на "Норильский никель" (114 млрд рублей), АЛРОСА (67,3 млрд рублей), СИБУР (65,2 млрд рублей), "Полюс Золото" (58,2 млрд рублей).

Идею не поддержали в Правительстве, вместо изъятия средств компаниям предложили вложиться в уже существующие инвестпроекты.