31 Мая 2021
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Происшествия Челябинская область
Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: blog-poleznostei.ru

В Челябинске велосипедиста будут судить за наезд на ребенка на тротуаре

В Челябинске будут судить велосипедиста, который сбил на тротуаре восьмилетнего ребенка. Мальчик причинен тяжкий вред здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе прошлого года на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина на тротуаре совершил наезд на ребенка. Установлено, что обвиняемый не выбрал безопасную скорость, своевременно не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки.

В результате ребенок получил открытый перелом обеих костей голени со смещением, что соответствует тяжкому вреду здоровью человека. В суд направлен иск о компенсации морального вреда на сумму 500 тыс. руб.

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Теги: ребенок, суд, тротуар,



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