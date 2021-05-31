В Челябинске велосипедиста будут судить за наезд на ребенка на тротуаре

В Челябинске будут судить велосипедиста, который сбил на тротуаре восьмилетнего ребенка. Мальчик причинен тяжкий вред здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе прошлого года на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина на тротуаре совершил наезд на ребенка. Установлено, что обвиняемый не выбрал безопасную скорость, своевременно не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки.

В результате ребенок получил открытый перелом обеих костей голени со смещением, что соответствует тяжкому вреду здоровью человека. В суд направлен иск о компенсации морального вреда на сумму 500 тыс. руб.