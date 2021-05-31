Сайт NEWSru.com объявил о закрытии по финансовым причинам

Новостной сайт NEWSru.com объявил о закрытии. СМИ работало 21 год, аудитория его в последнее время составляла 3 млн посетителей в месяц.

На сайте издания опубликовано обращение к читателям.

"В самом начале века мы были НТВ.ру, впервые в России тогда был создан сайт телевизионных новостей, того самого НТВ, 20-летие уничтожения которого вспоминали совсем недавно.

Для большинства наших сегодняшних сотрудников работа на этом информационном сайте заняла бОльшую часть жизни. Многие из нас так и проработали тут с момента его открытия.

Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", - говорится в сообщении.

Издание указывает, что картина дня, преподносимая NEWSru, стала отличаться от картинки, "которую предпочитают государственные ресурсы". "Сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году", - отметили в редакции.

"Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной", - добавили в компании.

В редакции сообщили, что архив, накопленный за 21 год – это более 1,1 млн новостей, будет пока открытым для использования и чтения: "Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы".