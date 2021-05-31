31 Мая 2021
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Политика В России За рубежом
цар, танк, африка (2021) | Фото: РИА ФАН

Армия ЦАР при поддержке российских союзников уничтожила группу чадских наемников

Военнослужащие ЦАР (FACA) нейтрализовали группу чадских боевиков недалеко от границы.

Группа вооруженных наемников, незаконно проникших на территорию ЦАР, была обнаружена правительственными силами 29 мая, сообщают источники. Военнослужащие намеревались арестовать наемников за незаконное пресечение границы, однако те оказали сопротивление.

В ходе ожесточенной борьбы бойцы нейтрализовали группировку. Генштаб FACA напоминает, что даже с целью судебного преследования военнослужащие ЦАР не нарушают границы с другими странами. Однако они оставляют за собой право пресекать деятельность иностранных боевиков, которые незаконно вторгаются на территорию республики.

После военных операций в отношении боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) правительственные силы установили надежную систему безопасности на северной границе с Чадом. С помощью этого устройства уже были обнаружены и нейтрализованы несколько бандитских группировок.

Армия ЦАР проводит операцию по зачистке территории от остатков бандформирований и иностранных наемников, которые регулярно совершают нападения на населенные пункты ЦАР, где жестоко расправляются с местными жителями.

Военнослужащим оказывают поддержку российские инструкторы, которых в западных СМИ часто причисляют к «ЧВК Вагнера»*. Специалисты занимаются обучением правительственной армии, чем существенно повысили ее эффективность.

Освобожденные города возвращаются к прежней жизни. Граждане ЦАР выражают благодарность правительственным силам и их российским союзникам за вклад в безопасность страны.

* — «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.

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Теги: цар, чвк вагнера, чадские наемники, FACA, чад



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