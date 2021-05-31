Девочку, раненую химмашевским стрелком, ввели в искусственную кому

Девятилетнюю девочку, которую вчера ранил химмашевский стрелок, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает Telegram-канал "Baza". Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Во время обстрела девятилетняя девочка находилась в машине вместе с отцом и ждала маму из магазина. Одна из пуль попала в автомобиль, и ребенок получил ранение в живот. После госпитализации ей удалили часть кишечника. Пуля также задела позвонки.

Отметим, что пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков не подтвердил Накануне.RU информацию о коме. До этого он сообщил, что девочку прооперировали в областной детской клинической больнице №1, и сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Напомним, что вечером 30 мая в доме по ул. Бородина 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.