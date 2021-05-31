31 Мая 2021
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Алексей Бурнашов, депутат Госдумы от Пермского края (2016) | Фото: facebook.com

Советник губернатора Прикамья обошел на праймериз действующего депутата Госдумы

Депутат заксобрания Пермского края, советник губернатора и основатель благотворительного фонда "Я помогаю детям" Роман Водянов с большим отрывом выиграл праймериз в Госдуму у действующего депутата Алексея Бурнашова в округе №59 передает корреспондент Накануне.RU.

Результаты голосования по Чусовскому одномандатному округу опубликованы на официальном сайте праймериз "Единой России".

Водянов заручился поддержкой 26 356 избирателей. Депутат Алексей Бурнашев - получил всего лишь 2 830 голосов.

Третье место у директора "Порта" Арины Акимовой. Ее поддержали 1 068 человек.

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Теги: праймериз, Единая Россия, предварительное голосование, кандидаты, выборы, Алексей Бурнашов, Роман Водянов



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