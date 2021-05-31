Советник губернатора Прикамья обошел на праймериз действующего депутата Госдумы

Третье место у директора "Порта" Арины Акимовой. Ее поддержали 1 068 человек.

Водянов заручился поддержкой 26 356 избирателей. Депутат Алексей Бурнашев - получил всего лишь 2 830 голосов.

Результаты голосования по Чусовскому одномандатному округу опубликованы на официальном сайте праймериз "Единой России".

Депутат заксобрания Пермского края, советник губернатора и основатель благотворительного фонда "Я помогаю детям" Роман Водянов с большим отрывом выиграл праймериз в Госдуму у действующего депутата Алексея Бурнашова в округе №59 передает корреспондент Накануне.RU .

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