Советник губернатора Прикамья обошел на праймериз действующего депутата Госдумы
Депутат заксобрания Пермского края, советник губернатора и основатель благотворительного фонда "Я помогаю детям" Роман Водянов с большим отрывом выиграл праймериз в Госдуму у действующего депутата Алексея Бурнашова в округе №59 передает корреспондент Накануне.RU.
Результаты голосования по Чусовскому одномандатному округу опубликованы на официальном сайте праймериз "Единой России".
Водянов заручился поддержкой 26 356 избирателей. Депутат Алексей Бурнашев - получил всего лишь 2 830 голосов.
Третье место у директора "Порта" Арины Акимовой. Ее поддержали 1 068 человек.