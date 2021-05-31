31 Мая 2021
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Экономика Свердловская область
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

Заседание совета директоров "Россети Урал" прошло в заочной форме

Совета директоров "Россети Урал" в заочной форме рассмотрел ряд управленческих и корпоративных вопросов. В ходе заседания был утвержден план по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО "МРСК Урала".

Данный план подготовлен на основании плана по СВКиСУР группы компаний "Россети", с учетом рекомендаций, доведенных письмом Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 "О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах", и включает мероприятия по обеспечению надежности, эффективности и совершенствования систем управления рисками и внутреннего контроля на разных уровнях управления.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел отчеты о результатах антикоррупционного мониторинга в Обществе по итогам 2020 г., о работе корпоративного секретаря Общества за 2020-2021 корпоративный год, об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год, о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2020 г., а также принял решения по другим вопросам повестки дня заседания.

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Теги: Россети Урал, заседание совета директоров



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