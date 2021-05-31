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Политика
Агентство национальной безопасности США, АНБ, компьютер, кибербезопасность (2017) | Фото: 42.tut.by

Данию уличили в помощи АНБ США в слежке за Меркель и Штайнмайером

Агентство национальной безопасности США (АНБ) в 2012-2014 годах использовало датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Так, датские спецслужбы помогали следить в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, действующим на тот момент главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером (сейчас — президент ФРГ) и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

США предоставлялся доступ на специальную станцию возле Копенгагена, оттуда осуществлялась прослушка, сообщает Regnum.

В 2015 году в немецкой прессе со ссылкой на Wikileaks появилась публикация о прослушке американскими спецслужбами ведомства федерального канцлера Германии.

Также стало известно, что АНБ следило за бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером, чтобы выйти на ближайшее окружение Владимира Путина.

В 2016 году WikiLeaks опубликовало материалы о слежке Агентства национальной безопасности США (АНБ) за переговорами генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони и ряда других лидеров.

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Теги: дания, анб, слежка, ангела меркель



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