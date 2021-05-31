Социально-экономическое положение 79 из 85 регионов России ухудшилось - исследование

79 из 85 российских регионов ухудшили свое социально-экономическое положение в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Это следует из результатов ежегодного исследования РИА Новости. Аналитики связывают падение с пандемией и ситуацией на сырьевых рынках.

Эксперты анализировали множество факторов: объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, объем производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, уровень собираемости налогов, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета, отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения в возрасте 15 – 59 лет, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума и др.

Лидерами ожидаемо оказались Москва, Санкт-Петербург, регионы с добычей нефти и газа (ХМАО, ЯНАО) а также промышленные центры страны: Подмосковье, Татарстан, Свердловская область, Ленобласть, Краснодарский и Красноярский края.

В аутсайдерах оказались несырьевые республики Северного Кавказа и Сибири: Кабардино-Балкария, Хакасия, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Алтай, Тыва. Последнее место заняла Еврейская автономная область.