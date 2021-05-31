31 Мая 2021
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коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

СМИ: В самых вакцинированных странах заболеваемость коронавирусом выросла

Заболеваемость коронавирусом резко возросла почти во всех странах, в которых проводится массовая прививочная кампания. Об этом пишет американское издание WorldNetDaily.
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Показателен случай Камбоджи, где массовую вакцинацию начали, когда "ковидная" смертность была на нуле, а число случаев коронавируса исчислялось единицами. Через несколько недель были зафиксированы первые смерти, а смертность начала быстро расти. Теперь в день фиксируется около 500 новых случаев и 5 смертей. Накопленным итогом заболели уже 30 тыс. человек, умерли более 200. До начала прививочной кампании заболеваемость была почти нулевой.

Ранее мы писали о том, что в Индии резкий рост заболеваемости и смертности из-за коронавируса начался вскоре после старта прививочной кампании, видимой необходимости в которой не было: фиксировалось порядка 100 смертей и чуть более 10 тыс. случаев в день, что для 1,3 млрд населения очень мало. Но очень быстро заболеваемость выросла до 300-400 тыс. случаев и 4 тыс. смертей в день. То есть рост произошел в десятки раз.

Во многих других странах (Бразилия, Турция, Уругвай, Аргентина, Чили, ОАЭ) ситуация тоже существенно ухудшилась после начала вакцинации. В том числе на Сейшелах, где вакцинировано почти 70% населения, ситуация ухудшилась сильно и уже месяц улучшения нет.

Вакцинолог Герт Ван ден Босше, работавший в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации, ранее заявлял, что, согласно правилам вакцинологии, нельзя проводить вакцинацию во время распространения инфекции. Это только увеличивает число носителей инфекции.

О результатах вакцинации можно будет судить по годовой общей смертности - вырастет ли она или уменьшится.

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Теги: коронавирус, вакцинация



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