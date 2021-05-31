Свердловчанина приговорили к 8,5 годам за жестокое убийство знакомого кувалдой

Сысертский районный суд Свердловской области приговорил Александра Козманова к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону. Мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого особо жестоким способом.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 сентября прошлого года, когда осужденный распивал алкоголь со своей будущей жертвой в доме, расположенном в одном из садоводческих товариществ пос. Бобровский. В ходе совместного времяпрепровождения между мужчинами возникла ссора. Тогда Козманов сначала избил руками и ногами знакомого, а после нанес не менее четырех ударов кувалдой в область головы и менее пяти – в область шеи. Более того, осужденный нанес не менее 14 ударов в область жизненно важных органов потерпевшему неустановленным следствием колюще-режущим предметом.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. После произошедшего Козманов направился в свой садовый домик в этом же СНТ, а утром был задержан сотрудниками полиции.

В ходе предварительного и судебного следствия подозреваемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Помимо лишения свободы, суд также взыскал с в пользу супруги убитого 1 млн руб. в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.