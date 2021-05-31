31 Мая 2021
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Протесты в Минске (2020) | Фото: t.me/nashaniva

В МИД Белоруссии заявили о подготовке провокаций российскими олигархами

Российские спецслужбы предупреждали Белоруссию о подготовке провокаций со стороны олигархов из России, запланированных после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей "Коммерсанту".

"Тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов", — сказал Макей.

Он уточнил, что "указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов". Эта информация позволила предотвратить провокации, сообщил Макей.

В августе прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в республике направляют США, им подыгрывают европейцы. Также белорусский президент указывал, что массовые протесты в Белоруссии координировали организаторы из нескольких стран, "одна из линий этих кукловодов - Чехия". После этого МИД Чехии вызвал посла Белоруссии.

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Теги: мид белоруссии, провокации, олигархи



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